مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء تعلن عن بدء مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن بدء الفحص الطبي الشامل للمرأة من سن ١٨ سنة علي مستوي المحافظة وفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، باﻹضافة للكشف عن اﻷمراض الغير سارية (ضغط - سكر - سمنة - أمراض القلب - هشاشة العظام).





ويحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن ذلك بجميع الوحدات الصحية علي مستوي المحافظة إعتبارًا من ١ يوليو وحتي ٣٠ أغسطس باﻷماكن اﻷتية:





- الوحدة الصحية بأبوصويرة - المركز الطبي - وحدة رأس مسلة برأس سدر.





- المركز الطبي بأبوزنيمة.





- وحدة حي السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس.





- مركز رعاية اﻷمومة والطفولة - المركز الطبي بتوشكي بمدينة طور سيناء.





- المركز الطبي بالرويسات شرم الشيخ.





- وحدة العصلة بمدينة دهب.





- وحدة اﻹسباعية بسانت كاترين.





- المركز الطبي بنويبع.



