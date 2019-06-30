حمدي الكنيسي لـ"الفجر": ثورة 30 يونيو أوضحت مدى التكامل بين الجيش والشعب (فيديو)

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أكد الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين السابق ورئيس الإذاعة المصرية السابق، أن ذكري ثورة 30 يونيو تحرك في أعماق وفكر كل مصري وعربي، ذكريات فترة كانت في منتهي الخطورة والأهمية بالنسبة لمصر، وذلك بعد أن اقتنصت جماعة الإخوان حكم مصر بعد ثورة يناير.وأضاف الكنيسي لـ"الفجر": فوجئنا بعد ذلك أن جماعة الإخوان تدفعنا إلي إزالة كل يتصل بهوية الوطن، ويكفي إن فيلسوف الجماعة سيد قطب قال أن الوطن ما هو إلا قطعة من الجبن العفن، لذا فذكري 30 يونيو تجعلنا ننظر باهتمام شديد لهذا الإنجاز التاريخي الذي يتمثل في التناغم والتكامل الرائع بين الجيش والشرطة والشعب، وكذا الانطلاق علي مسيرة التقدم وإعادة بناء مصر من جديد، وكل هذا بفضل ثورة 30 يونيو.وكان قد أكد نقيب الإعلاميين ورئيس الإذاعة المصرية السابق، خلال كلمته باحتفالية جامعة دمنهور بمناسبة الذكري السادسة لثورة 30 يونيو، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنازل عن حق اللواء أحمد شفيق وإعلان فوزه برئاسة الجمهورية، بعد أن أدرك ما سيفعله جماعة الإخوان من أعمال تخريبية في البلاد، وترك منصب الرئاسة لهم كخطوة مؤقتة ليتم التحرك بعدها.وأضاف "الكنيسي" أن الإشارات التي كان يرددها الإخوان من فتح السجون والاتفاق مع الجماعات الإرهابية كان الهدف منها هو الضغط علي الدولة المصرية لإعلان فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية، فهم لا يعرفون معني الوطن وذلك استنادا لمقولة سيد قطب "الوطن ما هو إلا قطعة من الجبن العفن" كما قال آخر مرشد لهم أيضا "إيه المانع أن يأتي رئيس لمصر شخص من ماليزيا" وهذا أكبر دليل أن فكرة الوطن لديهم معدومة والأهم عندهم هم الجماعة وكل من ينتمي لهم فقط سواء داخل مصر أو خارجها.واختتم نقيب الإعلاميين السابق: وصلنا في النهاية إلى درجة من القناعة إن مصر مهدده تماما فكانت ثورة الشعب 30 يونيو والتي أوضحت مدي التناغم بين الجيش والشعب، فلولا أن جيشنا تحرك بهذه السرعة والوعي والفهم الدقيق جدا ما كانت مصر في هذا الحال، ولكن سجل التاريخ لنا في 30 يونيو هذا الانجاز الذي يليق بشعب مصر صاحب الحضارة التي امتدت 7 آلاف سنة، وأعتقد أن نجاحنا في هذه الثورة بهذا التناغم استطعنا إنقاذ الدولة والتخلص من حكم المرشد وانطلاق مسيرة البناء والتنمية وإعادة التوازن وعلاقتنا الخارجية مع دول