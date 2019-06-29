4 % مكاسب البورصات الأوروبية بنهاية شهر يونيو

بلغت مكاسب البورصات الأوربية خلال شهر يونيو بنحو 4 % مع ترقب نتائج قمة العشرين، وارتفعت أسهم قطاعا الموارد الأساسية والسيارات الأكثر حساسية للتجارة بنحو 1.5 بالمائة و0.8 بالمائة على الترتيب.





ودعا وزير تجارة الصين واشنطن لإلغاء الضفط وتدابير العقوبات ضد شركة "هواوي" والشركات الصينية الأخرى.





وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، بينما سجلت أسعار الواردات الألمانية أول انخفاض في 14 شهراً.





كما أكدت بيانات أخرى، نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 0.5 بالمائة خلال الربع الأول من الجاري، كما زاد عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2016.





وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب شهرية قوية مع اتجاه البنوك المركزية لتبني سياسة تيسيرية بالإضافة إلى آمال التوصل لصفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 384.8 نقطة، لتحقق مكاسب شهرية بنسبة 4.3 بالمائة، لكنه لم يشهد أي تغيير على مدار الأسبوع الجاري.





وخلال الربع الثاني، حقق المؤشر الأوروبي مكاسب فصلية بلغت 1.5 بالمائة.





كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 5538.9 بالمائة، ليسجل مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 0.2 بالمائة و6.4 بالمائة على التوالي.





أما خلال الربع الثاني، فسجل المؤش ارتفاعاً بنسبة 3.5 بالمائة.





وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7425.6 نقطة، ليرتفع بنحو 0.2 بالمائة خلال الأسبوع الحالي، و3.7 بالمائة في الشهر الجاري.





كما حقق المؤشر البريطاني مكاسب فصلية بلغت 2 بالمائة.





بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1 بالمائة مُسجلاً 12398.8 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 0.5 بالمائة و5.7 بالمائة على الترتيب.





في حين شهد المؤشر الألماني ارتفاعاً قوياً خلال الربع الثاني بنحو 7.6 بالمائة.





وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1374 دولار.