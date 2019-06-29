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أنجوسيا أفضل لاعب في قمة الكاميرون وغانا

السبت 29/يونيو/2019 - 09:11 م
أنجوسيا أفضل لاعب في قمة الكاميرون وغانا
أندري أنجوسيا
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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اختارت اللجنة الفنية لبطولة أمم أفريقيا 2019 الكاميروني أندري أنجوسيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.


وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها اللاعب بالجائزة بعد أن توج بها في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو.


وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية بدلا من 16 منتخبا.

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