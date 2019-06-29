أنجوسيا أفضل لاعب في قمة الكاميرون وغانا
السبت 29/يونيو/2019 - 09:11 م
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
Advertisements
اختارت اللجنة الفنية لبطولة أمم أفريقيا 2019 الكاميروني أندري أنجوسيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها اللاعب بالجائزة بعد أن توج بها في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو.
وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية بدلا من 16 منتخبا.
Advertisements
المزيد عن: غانا والكاميرون أندري أنجوسيا
- الخامسة تقترب.. تاريخ 4 نسخ من بطولة أمم إفريقيا استضافتها مصر
- بشرة خير.. مصر لم تخسر لقب أمم إفريقيا عند استضافتها إلا مرة وحيدة (تقرير)
- بالأرقام.. تعرف على تصنيف المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2019
- ملخص مباراة الكاميرون وغينيا بيساو
- موعد مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع
- HD كورة ستار| مشاهدة مباراة الكاميرون Cameroon يلاشوت بث مباشر الكاميرون ضد غينيا لايف الاسطورة cameroon vs guinée
- فرانك أنجويسا أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وغينيا
- كورة ستار kora star مشاهدة الكاميرون وغانا بث مباشر cameroon vs ghana كول كورة coolkora يوتيوب youtube