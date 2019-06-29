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عبير صبري تساند ريهام سعيد بكلمات مؤثرة

السبت 29/يونيو/2019 - 09:09 م
عبير صبري تساند ريهام سعيد بكلمات مؤثرة
ريهام سعيد
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة عبير صبري تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تساند فيه الإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان الأخيرة عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة. 


وقالت "عبير": "ألف سلامة عليكي يا ريهام ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك وأهلك وكل محبينك.. ادعولها". 


وأجرت ريهام سعيد عملية جراحية لمواجهة هذا المرض الخطير، إلا أن الأطباء أخبروها أن العملية لم تكن كافية للقضاء عليه وحذروها من أن البكتيريا إذا لم تعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.


كانت الإعلامية ريهام سعيد طلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
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