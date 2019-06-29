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ثعبان يقتل مسنا ويصيب ابنته في الباحة (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 09:02 م
ثعبان يقتل مسنا ويصيب ابنته في الباحة (فيديو)
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الفجر السعودي
 
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في حادث مأساوي؛ تسبب ثعبان بمقتل مسنّ وإصابة ابنته، إثر توجيه لدغات قاتلة إليهما اليوم، السبت، في المندق بمنطقة الباحة.

وأفادت مصادر إعلامية،  بأن الثعبان الذي كان مختبئا وراء دولاب الملابس في المنزل تمكن أولًا من توجيه لدغة قاتلة إلى الأب(65 عاما)، ثم ما لبث أن عاجل الفتاة العشرينية بلدغة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الأب وصل الى مستشفى المندق متوفى، فيما نقلت الفتاة من مستشفى المندق إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث تم إدخالها العناية المركزة وتحولت إلى التنويم.


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