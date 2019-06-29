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يوفنتوس يقترب من حسم صفقة الموسم.. وحسرة في برشلونة

السبت 29/يونيو/2019 - 09:07 م
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة الموسم.. وحسرة في برشلونة
يوفنتوس
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محمد أيمن
 
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أكدت بعض المصادر الصحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي تستعد للإعلان عن التعاقد الرسمي مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت إذاعة مونت كارلو أن البيانكونيري على وشك الإعلان الرسمي عن ضم قائد الفريق الهولندي صاحب التسعة عشر عاماً وذلك بعد التوصل إلى إتفاق حول جميع بنود التعاقد.

ورفض دي ليخت الكثير من العروض التي قدمت له من أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وفضل الإنتقال إلى السيدة العجوز وذلك من أجل المشاركة أساسياً لرفع مستواه في ظل وجود كيليني وبونوتشي.

ومن المنتظر أن يحصل دي ليخت على راتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى شرط جزائي سيصل إلى 150 مليون يورو.

وسوف تتم الصفقة بمبلغ 75 مليون يورو سيحصل عليهم الفريق الهولندي نظيره إنضمام اللاعب إلى فريق مدينة تورينو.

يذكر أـن دي ليخت كان قريبًا للغاية في الأشهر القليلة الماضة من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، إلا أن كل شيء تغير سريعًا.

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