"من قلب الخوف اتحدينا الظروف" أغنية جديد بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" أغنية "من قلب الخوف اتحدينا الظروف" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



ونصت كلمات الأغنية على الآتي: "من قلب الخوف اتحدينا أصعب ظروف وحدنا القلوب والصفوف، شيلنا الروح فوق الكفوف وقفت ملايين ورينا الدنيا احنا مين، احنا اللي هنفضل صامدين في رباط إلي يوم الدين، عشت في سما الدنيا عالي.. يا علمنا.. ياغالية فوق كل غالي.. يابلادي أنا..اداري فضهري وتعالي.. يامصرنا.. ارسمي حلمك بايديا أنا.. اندهي شعبك يجيلك في يوم واحد.. في الشدة شعبك يشيلك على قلب واحد.. شهيد في عشقك قتيلك والرب واحد.. وبكرة لينا يابلادي".

