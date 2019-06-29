فجر السعيد تهدد بلقيس فتحي وتمنحها مهلة إلى الغد.. تعرف على السبب

شنت الاعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما شرسا على المطربة اليمنية بلقيس فتحى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وهددتها بضرورة توضيح رسالتها على تويتر قبل ان تتخذ الاولى اللازم من الاجراءات القانونية.





وأعادت فجر السعيد التغريدة التى نشرتها بلقيس فتحى وعلقت عليها قائلة: "حجيه .. انا لازلت انتظر منك توضيح عمن تقصدين بهذه التغريدة؟!!! عطيتك مهله للرد وللأسف لم تردي... هل تقصديني بالتغريده ؟!! واذا ما تقصديني ممكن توضحين لمتابعينك انك ما تقصديني لان الردود على تغريدتك كلها طعن فينى.. غدًا نهاية المهله الممنوحه للرد وبعدها سأضطر آسفه للشكوى ضدك".





ويعود الخلاف بينهما، إلى هجوم شنته السعيد، على والد بلقيس الفنان أحمد فتحي، بعدما صرح بأنّه ملك العود وليس الفنان السعودي عبادي الجوهر.





وتكشف السعيد أن بلقيس رفعت دعوى قضائية ضدها، وعلى أثرها تم استدعاؤها من النيابة للتحقيق.