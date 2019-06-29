يلا شوت CAN 2019 رابط بث مباشر مباراة Bénin VS Guinée-Bissau يلا شوت مباراة غينيا بيساو وعينيا بدون تقطيع YOUTUBE LIVE

كورة ستار مشاهدة مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر اليوم السبت 2-6-2019 الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو القادم





القنوات الناقلة لمباراة بنين وغينيا بيسا وموعد المباراة:

من المقرر أن يتم نقل بث مباراة بنين وغينيا بيساو على قنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة بي إن سبورت ماكس HD وهي المخصصة لنقل وإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيتم نقل المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وكان منتخب بنين قد تعادل في اللقاء الاول مع منتخب غانا 2-2 فيما خسر منتخب غينيا بيساو من الكاميرون بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.





تشكيلة بنين المتوقعة اليوم:

في حراسة المرمى: فارنولي

في خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

في خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

في خط الهجوم: ستيف مونييه

تشكيلة غينيا بيساو المتوقعة اليوم:

في حراسة المرمى : نانديز

في خط الدفاع : كاساما – سيلفا – سوارس - كاندي

في خط الوسط : لوبيس – جوميس – ماني - ميندي

في خط الهجوم : توني سيلفا - بيكويتي سيلفا





يلا شوت مشاهدة مباراة غينيا بيساو وبنين لايف اليوم:

رابط يلا شوت حصري مشاهدة مباراة بنين ضد غينيا بيساو لايف بدون تقطيع الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة بث حصري ومباشر عبر موقع الفجر الرياضي لمشاهدة جميع مباريات بطولة كاس الامم الافريقية 2019.







