مشاهدة مبارارة بنين وغينيا بيساو بث مباشر benin vs guinée يلا شوت أسرع رابط CAN TOTAL 2019

مشاهدة البث المباشر مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم السبت في ختام منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019 في النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة القارية التي تستصيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.





موعد مباراة غينيا بيساو وبنين اليوم السبت في بطولة أمم إفريقيا:

العاشرة مساء اليوم هو موعد انطلاق المباراة بتوقيت مصر، كما أن اللقاء يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، كورة ستار مباراة غينيا بيساو وبنين بث مباشر اليوم في الجولة الثانية من امم افريقيا ، موعد مباراة غينيا بيساو وبنين في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.





تشكيل غينيا بيساو:

حراسة المرمى: جوناس مينديز

خط الدفاع: كاساما، رودينلسون سيلفا، يوري، مامادو كاندي

خط الوسط: زيزينيو، مانكولي، بيلي

خط الهجوم: توني سليفا، فرديريك ميندي، بيكويتي.





تشكيل بنين:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: باراتزي - أدينون - فيردون - إيمورو

خط الوسط: أديلوتي - الميدا - أديليهو - مونيي

خط الهجوم: سوكو – بوتي





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