كورة لايف COPA بث مباشر مباراة أوروجواي وبيرو| يلا شوت أونلاين مشاهدة مباراة أوروجواي رابط أسرع| يوتيوب ONLINE

مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو اليوم السبت 29-6-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star حيث تختتم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل، بمواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي أوروجواي ضد بيرو، والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد أرينا بيرنامبوكو.

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الجدير بالذكر أن يدخل المنتخب الأورجوياني تلك المباراة أمام بيرو بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة ولم يخسر في أي مباراة، وفي الجانب الآخر، احتل منتخب بيرو المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط جمعها بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسر في لقاء وحيد.

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وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جريينيتش +GMT.

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ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة القوية مساء اليوم بين أوروجواي وبيرو في أنحاء العالم، من خلال القنوات الآتية : beIN SPORTS MAX 3 HD - beIN SPORTS MAX 4 HD - beIN SPORTS HD 2 FR - Sport TV 1 - Polsat Sport Extra - TRT Spor HD Arena Sport 1 HD Cro Fox Sports 4 NL .

وسوف يدير مباراة أوروجواي وبيرو تحكيمياً كلاً من ويلتون بيريا سامبيو ويساعده كلييبر لوشيو جيل كمساعد أول ورودريجو كوريا كمساعد ثاني وحكم رابع أرنالدو أريل سامانتيجو كانترو ويعلق عليها حسن العيدروس.

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سيدخل المدرب المخضرم أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي بتشكيل يضم الاسماء الآتية: حراسة المرمى: موسليرا، المدافعون: جونزاليس، جودين، خيمينيز، كاسيريس، لاعبو الوسط: فالفيردي، بينتانكور، لوديريلو، دي آراسكا، المهاجمون: كافاني، سواريز.

وعلى الجانب الآخر، سيكون التشكيل الأقرب للمنتخب البيروفي في مواجهة اوروجواي على النحو التالي: حراسة المرمى: جاليسي، المدافعون: أدفينسولا، أراوخو، أبرام، تراوكو، لاعبو الوسط: تابيا، يوتون، بولو، كويفا، فارفان، المهاجمون: جيريرو.







