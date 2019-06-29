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بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 29/6/2019

السبت 29/يونيو/2019 - 08:51 م
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم السبت 29/6/2019
أسعار الذهب المحلي
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار الذهب المحلي فى التعاملات المسائية بعد أن ارتفعت اليوم السبت بنحو 4 جنيهات . 

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 652 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 558 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 745 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5216 جنيها
أوقية الذهب 1414 دولارا.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1409.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع اخترقت أسعار الذهب المستوى النفسي المهم البالغ 1400 دولار للأوقية لتصل إلى 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1413.70 دولار للأوقية.
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