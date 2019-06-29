اعرف شروط الأهلية من حساب المواطن رابط التسجيل في الدفعة 21 .. ما هي مستندات إثبات استقلالية المسكن؟

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شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.





- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.





- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.





- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





- وكان حساب المواطن أعلن أنه تم بإيداع الدفعة 19 من حساب المواطن ، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أكد البرنامح على أنه سوف يتم صرف الدعم بشك دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .



