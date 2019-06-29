اعرف شروط الأهلية من حساب المواطن رابط التسجيل في الدفعة 21 .. ما هي مستندات إثبات استقلالية المسكن؟
السبت 29/يونيو/2019 - 08:48 م
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ما هي مستندات إثبات استقلالية المسكن؟
لإثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن يمكنك الآن إرفاق أحد المستندات التالية حسب الحالة على أن يكون المستند باسم المستفيد:-
- عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار.
- صك ملكية السكن.
- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.
- فاتور كهرباء.
التسجيل مستمر:
تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ 21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل، وللاستفادة من الدعم اضغط على الرابط التالي (من هنا).
ويستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة 20 بمشيئة الله.
شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
- وكان حساب المواطن أعلن أنه تم بإيداع الدفعة 19 من حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أكد البرنامح على أنه سوف يتم صرف الدعم بشك دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .
رابط التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن
والآن متاح التسجيل في الدفعة 21 لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل والإلتحاق في الدفعة 21، وقد قام كافة المواطنين بالتنويه على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل، ويمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، وكل ما عليك فعله هو أن تتبع هذه الخطوات التالية:
ادخل على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).
– النقر على أيقونة تسجيل جديد.
– إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم (تاريخ الميلاد - رمز التحقق - رقم الجوال - رقم الهوية الوطنية).
– انقر على أيقونة تسجيل، ويجب ربط الحساب بالجوال والحساب البنكي ليتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل.
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