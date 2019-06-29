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التعادل السلبي يُنهي موقعة الكاميرون وغانا

السبت 29/يونيو/2019 - 08:48 م
التعادل السلبي يُنهي موقعة الكاميرون وغانا
غانا والكاميرون
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علي نبوي
 
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تعادل منتخب الكاميرون أمام نظيره الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٠.


ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لها طول الـ٩٠ دقيقة، حيث تصدى حارس منتخب غانا لأخطر المحاولات في الشوط الأول.


وبهذه النتيجة رفع منتخب الكاميرون رصيده للنقطة الرابعة في المركز الأول للمجموعة، كما رفع منتخب غانا لنقطتنين في المركز الثاني.

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