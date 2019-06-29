التعادل السلبي يُنهي موقعة الكاميرون وغانا

تعادل منتخب الكاميرون أمام نظيره الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٠.





ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لها طول الـ٩٠ دقيقة، حيث تصدى حارس منتخب غانا لأخطر المحاولات في الشوط الأول.



