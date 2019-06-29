ضبط ٥٠ كيلو اللحوم منتهية الصلاحية في مطعم سوري بدمياط

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تحركت حملة أمنية مكبرة بقيادة المقدم عماد معوض رئيس مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، للمرور علي بعض المحال العامه والمطاعم براس البر شارك فيها سيد عبيد مفتش التموين والدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطري.



داهمت الحمله التموينيه أحد المطاعم المنسوبه لبعض المواطنين السوريين بمنطقه السوق الكبير براس البر وبفحص اللحوم والكبده الجاهزه للبيع تبين عدم صلاحيه اللحوم والكبده تمام للاستهلاك الادمي وأنها غير صالحة تماما.



تم التحفظ علي الكميات وبلغت ٥٠ كيلو جرام من اللحوم والكبدة وتم تحرير محضر شرطي بالحملة.