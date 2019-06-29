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رسميا..تونس تعلن غياب نجمها عن مواجهة موريتانيا

السبت 29/يونيو/2019 - 08:46 م
رسميا..تونس تعلن غياب نجمها عن مواجهة موريتانيا
منتخب تونس
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محمد الصو
 
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ، اليوم عن غياب أيمن بن محمد الظهير الأيمن لنسور قرطاج عن مباراة موريتانيا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.


وقال البيان التونسي، أن اللاعب يحتاج إلى أربعة أيام من الراحة بعد الشعور بالألم في قدمه اليمنى ولا يستطيع العودة للتدريبات قبل تلك المدة.


ويلتقي منتخب تونس موريتانيا، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة الأمم الإفريقية.

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