ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب رئيس مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو وحدت المصريين

السبت 29/يونيو/2019 - 08:45 م
نائب رئيس مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو وحدت المصريين
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلا: "نحتفل جميعًا بالثورة التي وحدت المصريين لاسترداد بلادهم من بطش جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال منظور، إنه في عام 2013 حين كان الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي استجاب لدعوات المصريين الذين احتشدوا بالملايين في جميع ميادين مصر رافضين حكم جماعة الإخوان الإرهابية بإطاحتهم من الحكم، مُؤكدًا أن ثورة يونيو كانت بمثابة نقلة نوعية ومصيرية في التاريخ المصري بين إعلاء صوت الحق وكشف الباطل بين حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يستهدفون النيل من استقرار الوطن وبين الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة الذين هبوا لنجدة الوطن وإنقاذه من الظلومات.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية المُتطرفة وقدم حياته وروحه فداءًا في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُذكرًا أنه بعد 6 سنوات من الثورة مصر الآن تشهد تطور وتعافي ملحوظ في جميع القطاعات وتنفذ آلاف المشاريع القومية والعملاقة لنهضة الدولة.

Advertisements
المزيد عن: مصر مستقبل وطن حزب مستقبل وطن ثوره 30 يونيو الدكتور محمد منظور
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
0
x
16:30
0
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
4
x
ركلات جزاء
5
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو