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US لا تقطيع: مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر kora uruguay رابط يلا شوت طلقة أوروجواي وبيرو بث مباشر kora live

السبت 29/يونيو/2019 - 08:43 م
US لا تقطيع: مشاهدة مباراة أوروجواي وبيرو بث مباشر kora uruguay رابط يلا شوت طلقة أوروجواي وبيرو بث مباشر kora live
مشاهدة مباراة اوروجواي وبيرو
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مشاهدة مباراة أوروجواي و بيرو بث مباشر، اليوم ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل حتى السابع من شهر يوليو المقبل، وتأهل منتخب بيرو ضمن أفضل منتخبين احتلالًا للمركز الثالث في المجموعات الثلاث بالبطولة، حيث جمع أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة قاسية أمام البرازيل بخماسية، بينما تأهل منتخب أوروجواي متصدرًا للمجموعة الثالثة بالبطولة برصيد سبع نقاط بالفوز على تشيلي والإكوادور وتعادل مع منتخب اليابان. 
موعد مباراة أوروجواي وبيرو والقنوات الناقلة
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 بتعيين المعلق الكبير حسن العيدروس . 
ويدخل منتخب أوروجواي المباراة بالتشكيل الآتي :- 
حراسة المرمى: موسليرا
الدفاع: كاسيريس ، جودين ، خيمينيز ، لاكسالت
الوسط: نانديز ، بينتانكور ، توريرا
الهجوم: لويس سواريز ، كافانى ، لوديرو
تشكيل بيرو أمام أوروجواي 
حراسة المرمى: جاليسي.
المدافعون: أدفينسولا، أراوخو، أبرام، تراوكو.
لاعبو الوسك: تابيا، يوتون، بولو، كويفا، فارفان.
المهاجمون: جيريرو.
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