بالأسماء.. إعلان الفائزين بجائزة عبدالستار سليم للقصة القصيرة





والفائزون: المركز الأول قصة "أحذية" للقاص أسامة المصرى من محافظة بورسعيد، وفاز بجائزة مالية قدرها 1200 جنيه مصري، وذهب المركز الثانى إلى قصة "مريم وسعاد" للقاصة أميمة عز الدين، وفازت بجائزة مالية قدرها 1000 جنيه.



وذهب المركز الثالث إلى قصة "الطريدة" للقاص خيرى عبد العزيز، وفاز بجائزة مالية قدرها 800 جنيه.



كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادة تقدير خاصة للمتسابق محمد نور بن حساين من المغرب الشقيق، كما قدمت الإذاعة شهادة تكريم للشاعر عبدالستار سليم رئيس مجلس أمناء جائزة عبد الستار سليم الأدبية فى مجال القصة القصيرة لرعايته الأدبية والمادية للجائزة.



وأكد الشاعر عبدالستار سليم أن البرنامج الثقافى في الاذاعة المصرية هو الذي نظم المسابقة وأعلن عنها طوال شهر رمضان عبر الاذاعة وقد قام البرنامج بتلقى الأعمال المتسابقة، كما قام البرنامج بإسناد مهمة تحكيم الجائزة إلى لجنة مختصة مكونة من الإذاعى والسينارست سعد القليعى والإذاعى والصحفى أسامة جاد.



وقد عبّر الشاعر عبدالستار سليم عن سعادته بالحضور في حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين قائلا: إننى أتقدم بتهنئة كل الفائزين ولعل هذه الجائزة تكون حافزا لهم للتطلع إلى جوائز تالية محلية وعالمية.



وأشار سليم، إلى أن هذا الفوز هو حافز للمبدعين الآخرين فى الساحة الثقافية المصرية والعربية، ودافع لهم للتجويد والطموح إلى التقدم لمثل هذه الجوائز.



ووجه الشكر للإذاعة المصرية على الدور الذى قامت به متمثلة فى البرنامج الثقافى بقيادة الإذاعى الكبير محمد إسماعيل للإعلان عن المسابقة.

أعلن مجلس أمناء جائزة عبد الستار سليم، في القصة القصيرة عن الفائزين في المسابقة التي نظمها البرنامج الثقافي في شهر رمضان في مجال القصة القصية.