أمين تنظيم "مستقبل وطن": 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري





قدم المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.وقال هلال، إن هذه الثورة سوف تظل علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري والوطن العربي، مُذكرًا أنها ثوره أنقذتنا وانقذت المنطقة العربية بالكامل من التفكيك، مُوجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة بقيادتها المقاتلة العظيمة لانحيازها التام لإرادة الشعب المصري، وتخليص مصر والمنطقة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة.وأكد أمين تنظيم الحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل كفنه على يده من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه حتى حفظ الله مصر بفضل قائدها وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه جيش وشرطة من الأسود ضحوا ومازالوا يضحون بأسمي ما في الوجود "حياتهم"، دفاعا وفداء لمصر والمصريين وشعب عظيم رفض الاستعباد والخضوع ومس هويته واختطاف دولته والاستسلام للجماعات الإرهابية، مُوجها التهنئة أيضًا إلى الشعب المصري الذي وقف صفًا واحدًا خلف قيادته الواعية، في مواجهة المخططات الجهنمية على أيدي الإرهابيين المرتزقة الذين تمدهم دول وجهات خارجية بالأموال، لتخريب الوطن، لكن هذه المخططات تحطمت على صخرة هذا الشعب الذي لم تزده المحن إلا وحدة وتماسكًا، وعندما فشل الخونة في مخططاتهم الإرهابية، لجأوا إلى سلاح الشائعات، لكن الشعب لم ينخدع بها، ولم يستسلم لأغراض مروجيها، وإنما أثبت كذبها، وأن الهدف منها تشتيت هذا الشعب.وأضاف هلال، أن 30 يونيو ثورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، تلاحم فيها الشعب مع جيشه وشرطته ومؤسساته الوطنيه لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية، على مستوى العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين وتكاتف جميع أجهزة الدولة، وستظل مصر ماضية فى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.