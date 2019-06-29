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احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في المهدية والقبض على 7 اشخاص

السبت 29/يونيو/2019 - 07:48 م
احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة في المهدية والقبض على 7 اشخاص
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محمد وليد الجموسي
 
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افادت وزارة الداخلية في بلاغ السبت ان دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمهديّة تمكنت امس من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة باتّجاه ايطاليا والقبض على 07 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة) أحدهم مغربي الجنسيّة و03 منهم من المفتّش عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ وقد حجز لديهم مركب بحري مجهز بمحرّك وكميّة من المحروقات.
واضافت انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف الى مغادرة التّراب التّونسي خلسة".
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