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إيتو يدعم الكاميرون في مواجهة غانا

السبت 29/يونيو/2019 - 07:45 م
إيتو يدعم الكاميرون في مواجهة غانا
ايتو
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علي نبوي
 
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حرص النجم التاريخي لأسود الكاميرون صامويل إيتو على التواجد في استاد الاسماعيلية، قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام غانا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة.


وحقق المنتخب الكاميروني الفوز في مستهل مبارياته بالبطولة على غينيا بيساو بهدفين دون رد، وحال نجاحه في الفوز سيضمن التأهل للدور الثاني.


وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وخلفها بنين وغانا برصيد نقطة وحيدة، وغينيا بيساو بدون رصيد.إيتو يدعم الكاميرون في مواجهة غانا


حرص النجم التاريخي لأسود الكاميرون صامويل إيتو على التواجد في استاد الاسماعيلية، قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام غانا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة.


وحقق المنتخب الكاميروني الفوز في مستهل مبارياته بالبطولة على غينيا بيساو بهدفين دون رد، وحال نجاحه في الفوز سيضمن التأهل للدور الثاني.


وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وخلفها بنين وغانا برصيد نقطة وحيدة، وغينيا بيساو بدون رصيد.

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