صدور أمر حكومي يضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها

ضبط أمر حكومي عدد 542 لسنة 2019، برامج الصندوق الوطني للتشغيل وصيغ الانتفاع بها، طبقا لما نشر يوم 25 جوان الجاري بالرائد الرسمي.

ونص الفصل الثاني من ذات الأمر، على أن يتم احداث في نطاق تدخلات الصندوق 5 برامج للتشغيل، تشمل "عقد الإعداد للحياة المهنية" و "عقد الكرامة" و "عقد الخدمة المدنية" و "فرصتي" فضلا عن دعم باعثي المؤسسات الصغرى.

و تحمل النفقات المترتبة عن هذه البرامج على موارد الصندوق الذي يتولّى تحويل الاعتمادات اللاّزمة في الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أو إلى الهيكل العمومي أو الجمعياتي المعني، وذلك وفقا لعقود أهداف.

كما يحمل على موارد الصندوق جزء من الأعباء المرتبطة بتنفيذ برامج التشغيل وكذلك النفقات المتعلقة بعمليات الإعلام والاتصال حول مختلف البرامج والتدخلات وغيرها من الآليات الهادفة إلى النهوض بالتشغيل والعمل المستقل على أن تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل الاشراف على هذه البرامج والتدخلات.

وأجاز الأمر، الانتفاع ببرنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية" بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتلاءم ومتطلبات مواطن الشغل على أن يستفيد من هذا العقد طالبو الشغل لأول مرة من ذوي الجنسية التونسية، المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.

ويستثنى من شرط طالب الشغل لأول مرة الشبان من غير حاملي شهادة تعليم عال أو مؤهل تقني سام أو شهادة معادلة والأشخاص من ذوي الإعاقة على أن يتم قضاء فترة عقد الإعداد للحياة المهنية بالمؤسسات الخاصة. وحددت المدة القصوى للانتفاع بهذا العقد ب 12 شهرا.

ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة غير أنه يمكن تنظيم التربص في إطار عقد الإعداد للحياة المهنية بمؤسسات التكوين العمومية التي تنظم مراحل تكوين قصد التأهيل المهني بهدف الانتداب بالقطاع العمومي. وتضبط قائمة مؤسسات التكوين العمومي ومدة مراحل التكوين المعنية بقرار من رئيس الحكومة.

و ستسند الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ للمنتفع بعقد الإعداد للحياة المهنية وطيلة فترة العقد منحة شهريّة تقدر بـ 200 دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة على أن يتم اسناد 150 دينارا لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.

وسينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمنح المذكورة بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها 50 دينارا من قبل الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ في حين ستسند المؤسسة الحاضنة وجوبا للمنتفع منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد ويضبط المقدار الأدنى لهذه المنحة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.

وبخصوص عقد الكرامة، فانه يشترط على المنتفعين بهذا البرنامج أن يكون طالبو الشغل لأول مرة من المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل والمحرزون على شهادة تعليم عال أو مؤهل تقني سامي أو شهادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتهم عن السنتين من تاريخ حصولهم على آخر شهادة على أن يستثنى من شرط طالب شغل لأول مرة ومن شرط فترة البطالة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

و يلزم المؤسسة في إطار برنامج عقد الكرامة وبعنوان كلّ انتداب جديد، بدفع أجر شهري صافي للعون المنتدب، لا يقل عن 600 دينار، وذلك بمقتضى عقد شغل لمدة معينة قابلة للتجديد أو غير معينة طبقا لأحكام مجلة الشغل وتنتفع مقابل ذلك بتكفل الصندوق طيلة سنتين بداية من تاريخ الانتداب، بنصف الأجر الصافي المدفوع للعون المنتدب شريطة ألا يتجاوز سقف التكفّل 400 دينار شهريا.

ونص الأمر، على أن ينتفع ببرنامج عقد الخدمة المدنية طالبو الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم السنة منذ تاريخ حصولهم على آخر شهادة علميّة من القيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.

وحددت المدة القصوى لعقد الخدمة المدنية ب12 شهرا، ويمكن تجديد أو تمديد فترة الإنتفاع بصورة استثنائية لمدة أقصاها سنة على أن تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمنتفع منحة شهرية مقدارها 200 دينار طيلة فترة العقد على أن ينتفع طالبو الشغل من ذوي الإعاقة بمنحة شهريّة إضافيّة قدرها 50 دينارا.