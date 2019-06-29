حسن الرداد يستعرض مهاراته على دراجة في الشارع

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى يستعرض مهاراته في استقلال الدرجات بأحد شوارع القاهرة.









وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلاً: "من أحلى الرياضات في العالم".









وتلقى الرداد على الفيديو عديداً من التعليقات من جانب جمهوره حيث قالت إحدى المتابعات: "عاوزه لفه من فضلك" وقال آخر: "بعشق الرياضة دي بالذات وبعشقك يا قمر".





يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كوكى وسلوى خطاب ومحمود البزاوى.



