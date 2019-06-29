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حسن الرداد يستعرض مهاراته على دراجة في الشارع

السبت 29/يونيو/2019 - 07:37 م
حسن الرداد يستعرض مهاراته على دراجة في الشارع
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى يستعرض مهاراته في استقلال الدرجات بأحد شوارع القاهرة. 


وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلاً: "من أحلى الرياضات في العالم". 


وتلقى الرداد على الفيديو عديداً من التعليقات من جانب جمهوره حيث قالت إحدى المتابعات: "عاوزه لفه من فضلك" وقال آخر: "بعشق الرياضة دي بالذات وبعشقك يا قمر". 

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كوكى وسلوى خطاب ومحمود البزاوى. 

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