برانكو : دوري أبطال آسيا أهم أهدافي

عبر الكرواتي برانكو ميلينكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن سعادته البالغة بتولي قيادة الراقي السعودي.

وقال برانكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "أتطلع لحصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي، والتتويج بدوري أبطال آسيا سيكون أحد أهم أهدافي مع الفريق".





وأضاف: "أسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي بالبطولات المحلية والبطولة الآسيوية، وأنتظر دعمهم الكبير لنا من المدرجات في جميع المباريات".





وتابع : "تابعت لاعبي الأهلي جيدًا، والفريق يملك لاعبين بقدرات فنية عالية، أتوقع منهم تحقيق نتائج مبهرة في ظل تطبيقهم لفلسفتي الهجومية".





واختتم: "تحدثت مع أعضاء مجلس الإدارة، لاستمرار دعم الفريق بالصفقات من أجل الاستعداد جيدًا للموسم المقبل.