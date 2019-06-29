برانكو : دوري أبطال آسيا أهم أهدافي
السبت 29/يونيو/2019 - 07:37 م
حسن شحاتة
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عبر الكرواتي برانكو ميلينكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن سعادته البالغة بتولي قيادة الراقي السعودي.
وقال برانكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "أتطلع لحصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي، والتتويج بدوري أبطال آسيا سيكون أحد أهم أهدافي مع الفريق".
وأضاف: "أسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي بالبطولات المحلية والبطولة الآسيوية، وأنتظر دعمهم الكبير لنا من المدرجات في جميع المباريات".
وتابع : "تابعت لاعبي الأهلي جيدًا، والفريق يملك لاعبين بقدرات فنية عالية، أتوقع منهم تحقيق نتائج مبهرة في ظل تطبيقهم لفلسفتي الهجومية".
واختتم: "تحدثت مع أعضاء مجلس الإدارة، لاستمرار دعم الفريق بالصفقات من أجل الاستعداد جيدًا للموسم المقبل.
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