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برانكو : دوري أبطال آسيا أهم أهدافي

السبت 29/يونيو/2019 - 07:37 م
برانكو : دوري أبطال آسيا أهم أهدافي
برانكو ميلينكوفيتش، المدير الفني للفريق أهلي جدة،
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حسن شحاتة
 
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عبر الكرواتي برانكو ميلينكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن سعادته البالغة بتولي قيادة الراقي السعودي.


وقال برانكو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "أتطلع لحصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي، والتتويج بدوري أبطال آسيا سيكون أحد أهم أهدافي مع الفريق".


وأضاف: "أسعى لإسعاد جماهير النادي الأهلي بالبطولات المحلية والبطولة الآسيوية، وأنتظر دعمهم الكبير لنا من المدرجات في جميع المباريات".


وتابع : "تابعت لاعبي الأهلي جيدًا، والفريق يملك لاعبين بقدرات فنية عالية، أتوقع منهم تحقيق نتائج مبهرة في ظل تطبيقهم لفلسفتي الهجومية".


واختتم: "تحدثت مع أعضاء مجلس الإدارة، لاستمرار دعم الفريق بالصفقات من أجل الاستعداد جيدًا للموسم المقبل.

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