داوود من معرض رشيد كرامي الدولي: نسعى لإقامة متحف دائم في المعرض

واصل وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، والوفد المرافق جولته في مدينة طرابلس حيث زار معرض رشيد كرامي الدولي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعرض أكرم عويضة والمدير العام للمعرض انطوان بورضى وعضو مجلس الإدارة المهندس رضوان مقدم، وتم عرض سبل تفعيل المعرض، وإقامة معارض متخصصة في قاعاته بعد الاجتماع جال داود والحضور على منشآت المعرض.





ورداَ على سؤال عن اجواء اللقاء قال: "اقترحنا وناقشنا موضوع إقامة متحف دائم في معرض رشيد كرامي الدولي، ونحن نرحب بهذه الفكرة التي عرضها علينا المدير انطوان بوضى، وابدينا كل الاستعداد للمباشرة فورا بالدراسات، ليتم في ما بعد وضع المشروع على سكة التنفيذ، كما أكد لنا السيد عويضة ان ادارة المعرض ستعمد الى تجهيز المبنى لاقامة المتحف وهذا الامر سيسهل العملية."





اضاف:" نأمل ابتداء من الأسبوع المقبل البدء بالدراسات الفعلية للمشروع على أمل أن يكون هذا المشروع ناجحا ويحقق استثمارا جيدا يستفيد منه المعرض اولا وبالتالي يكون لابناء المدينة حصة وازنة من المشروع نتجية جذب السواح المحليين والاجانب الى طرابلس."





وختم: "واجبنا أن ندعم اقامة معارض متخصص في معرض رشيد كرامي الدولي، وان نسعى قدر الامكان وضمن الإمكانات وبمساعدة ودعم من القطاع الخاص أن نقيم اكبر عدد ممكن من المراكز التي لا تكمن قيمتها بالفن فقط، بل ان تكون هذه المراكز عبارة عن نقطة جذب سياحية واقتصادية تعمل من أجل تحريك العجلة الاقتصادية في طرابلس وجوارها وكل الشمال وهذا من ضمن أولوياتنا وواجبنا."

