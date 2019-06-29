نائب أمير المدينة يدشن المعرض العالمي للامتياز التجاري

دشن صاحب السمو الملكي سعود بن خالد الفيصل ناب أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية خلال الفترة من 27-29 يونيو بالتوافق مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي حددته الأمم المتحدة مؤخراً، وذلك بمركز المعارض.

وتجول سموه على الأقسام والأجنحة بالمعرض مستمعاً من القائمين على منصات العرض الخاصة بالامتياز التجاري على العروض المقدمة واليات إدارة الصفقات ومنح حق الفرنشايز والدعم المالي واللوجستي وتمويل الشباب الجدد في صناعة الامتياز التجاري.

وكرم سموه في ختام الحفل الرعاة الداعمين والمنظمين للمعرض.

وأكد رئيس الغرفة منير محمد ناصر أن المعرض يعتبر أحد أهم الفعاليات الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي في المنطقة بالاستفادة من التطورات المتلاحقة في سوق صناعة الامتياز التجاري، واستقطاب العلامات التجارية المحلية والعالمية وتعزيز الاستثمارات النوعية في المنطقة معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على رعاية وتدشين المعرض العالمي،ودعمهما اللامحدود لريادة الأعمال، وقطاعات الأعمال المختلفة بالمنطقة.

وأوضح منير ناصر أن الامتياز التجاري يعتبر النموذج الأمثل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ويسهم بمعدل يتراوح من 4% الى 5% من الناتج المحلى الإجمالي للدول ويوفر 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول المتقدمة في تطبيق نظام الفرنشايز. وأنه في ظل هذه النجاحات التي تحققها صناعة الامتياز التجاري استحوذت المملكة على 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تقدر ب (30) بليون دولار وأصبح من أسرع القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة (27 %) سنوياً.

وأضاف: المعرض العالمي للامتياز التجاري يمثل نقلة نوعية وكمية من حيث التواجد المحلي والعالمي حيث بلغ عدد المشاركين 56 مشارك من داخل وخارج المملكة منهم 17 مشارك من خارج المملكة و12 مشارك من المدينة المنورة وبلغ عدد الوفود المشاركة من خارج المملكة 5 وفود بجانب الفعاليات المصاحبة اذ بلغ عدد ورش العمل 17 ورشة عمل و5 جلسات علمية وحوارية لمختلف المحاور التي تعزز نشر ثقافة صناعة الفرنشايز يتحدث فيها 13 خبير ومتخصص في هذا المجال، منوها أن غرفة المدينة تعمل على اعتماد العديد من نماذج الأعمال لدعم ريادة الأعمال وتقديم حلول اقتصادية وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمنطقة.

وأبان منير ناصر أن النجاحات في هذا المجال الحيوي دفعت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاهتمام بصناعة الامتياز التجاري وهو ما يتمثل اليوم في اسهامات هذه الكوكبة المباركة من شركاء النجاح والمنظمين ورعاة المعرض.