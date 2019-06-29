برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول بيع محطات "سيمنس" رغم الاستدانة لإنشائها





وأضافت: "ففي الوقت الذي تكلفت فيه الدولة ديون خارجية وصلت لـ6 مليارات دولار وأكثر، لبناء وإنشاء هذه المحطات تجري الآن الحكومة مفاوضات لبيعها، بما يؤكد ضرورة التوضيح وأسباب إنشائها من الأساس إذا لم نكن في حاجة إليها".



وأشارت النائبة البرلمانية إلى تلقي وزارة الكهرباء عرضين من شركتين يؤكدان رغبتهم فى شراء وامتلاك احدى محطات سيمنس الثلاث التى تم إنشائهم وربط عدد من الوحدات التابعة لهم على الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق فائض فى انتاج الكهرباء بعد معاناة البلاد من عدم وجود فائض فى الانتاج على مدار السنوات الماضية وتعرضها فى احيان كثيرة لظلام تام.





تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بســـؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن بيع محطات سمينز بعد استدانة الدولة لإنشائها بحوالي 6 مليار دولار.وقالت داليا، إنه يجري الحديث حاليا في الحكومة عن وجود مشاورات حول دراسة العرض الذى تقدمت به احدى الشركات العالمية لشراء احدى محطات سيمنس والاستحواذ عليها، بما يتطلب توضيح كامل التفاصيل للبرلمان.