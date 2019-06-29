قصر العلوم بالمنستير يعد برمجة ثرية بمناسبة العطلة الصيفية لفائدة التلامذة من مختلف المستويات

تنطلق بداية من غرة جويلية 2019، أنشطة 10 نواد علمية من بينها ولأوّل مرّة نادي "الميكروبيت"، إلى جانب 7 ورشات علمية وذلك ضمن "برنامج العطلة الصيفية"، الذي ينظمه قصر العلوم بالمنستير في فضاءاته والتي ستتواصل إلى غاية 31 أوت القادم، لفائدة تلامذة الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وفق ما أفاد به مراسلة (وات) بالجهة، مدير عام قصر العلوم، صالح نصر .

ويقترح قصر العلوم بالجهة، نواد علمية في الفرنسية و"سحر العلوم" لفائدة تلامذة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي، ونوادي الطباعة ثلاثية الأبعاد و"المبتكر الصغير" والنمذجة ثلاثية الأبعاد وأساسيات البرمجة لتلامذة السنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي، وناديي علم الفلك والروبوتيك لفائدة تلاميذ الإعدادي والثانوي، في حين يخصص نادي "أسرار التكنولوجيا" لتلامذة الثانوي.

وتكون، وفق ذات المصدر، لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي فرصة المشاركة في ورشتي "تعرف على جسدك"، والقبة الفلكية، وتلاميذ السنة الخامسة ورشة "كيف تطير الطائرة"، وتلاميذ السنة السابعة أساسي، ورشات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الفلك، وأساسيات البرمجة، موضحا أنّ الورشات وقع تنظيمها بالتوازي مع النوادي لتمكين الأطفال المصطافين في المنستير من المشاركة فيها.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن معلوم المشاركة هو رمزي، حيث لا يتجاوز 1 دينار ونصف، علاوة على الحق في الدخول الى مكتبة قصر العلوم ومطالعة قصص رقمية.

وينظم ذات المركز أنشطة مخصصة لمختلف المستويات، على غرار نادي المسرح ونادي "الميكروبيت" الذي يسمح بتعليم البرمجة والجبر.

وتتوج أنشطة النوادي والورشات بتنظيم حفل يقع خلاله عرض منتوجات النوادي وتكريم الأطفال. وتسجل النوادي والورشات العلمية إقبالا من التلاميذ منذ انطلاقها سنة 2013 وهي تستهدف تحفيز التلاميذ على البحث والابتكار، وفق ما تأكيد صالح نصر.