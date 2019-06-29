تسمم ٣٠ مواطن تناولوا طعام في مطعم سوري بدمياط

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تحركت قوة أمنية من قسم شرطة رأس البر بدمياط، لضبط وإحضار صاحب محل مأكولات سورية، على ذمة القضية رقم 3541 لسنة 2019 جنح قسم شرطة رأس البر، والمتهم فيها بالتسبب في حدوث ٣٠ حالة تسمم.



تم القبض على صاحب المحل، و5 من العاملين بالمحل، كما تم احراز كميات من لحم الدجاج والشاورما والبرجر وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعمل المشترك وتم غلق المحل وفرض الحراسة عليه.



وشنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط حملة على المحل وعدد من المحال المحيطة لفحص المأكولات الموجودة بها.