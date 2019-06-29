نشأت الديهي: "أردوغان كان منبوذًا في قمة العشرين"

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة العشرين باليابان كانت باهته وباردة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه كان يوجد حالة من حالات الابتعاد عن أردوغان، حيث حضوره كان ملئ بالاشمئزاز والانعزالية.



واستشهد بتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"أدروغان"، حينما أصر الأخير أن يقف بجواره خلال التقاط صورة جماعية مع الرؤساء بالقمة العشرين.



وتابع: "أردوغان كان منبوذ في القمة العشرين، العالم عرف أن أردوغان يلعب بمتناقضات كثيرة، حيث يعلن عكس ما يبطن، رأيته في القمة مهمومًا وكأنه يودع عالم السياسة والزعماء ".