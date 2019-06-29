النسخة الثالثة لدورة المرحوم عبد الله الحجري غدا الاحد بملعب الرقبي بالمنزه

تنظم اكاديمية شبان تونس التابعة للنادي الصفاقسي يوم غد الاحد تظاهرة ثقافية ورياضية بملعب الرقبي بالمنزه ستتضمن بالخصوص دورة رياضية تحمل اسم المرحوم عبد الله الحجري اضافة الى فعاليات وانشطة ثقافية

وعملت لجنة التنظيم برئاسة احمد الزحاف على احكام الاعداد لتنظيم الدورة في نسختها الثالثة بمشاركة ثمانية فرق وهي النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي ومستقبل المرسى والملعب التونسي واكاديمية الجامعة التونسية لكرة القدم والنادي البنزرتي ونادي اكاديمية شبان تونس - اي جي تي )

وستتنافس الفرق في صنفي مواليد 2008 و2010

ولضمان حسن الاستعداد لتنظيم التظاهرة الرياضية والثقافية انعقدت مؤخرا جلسة عمل بمقر ولاية تونس حضرها المعتمد الأول ومعتمدة المنزه وممثلون عن المصالح الأمنية وبلدية تونس ورئيس جمعية اكاديمية شبان تونس للنادي الرياضي الصفاقسي وممثل للحي الوطني الرياضي بالمنزه وممثلون عن الإدارات الجهوية للحماية المدنية والصحة العمومية والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والسياحة. )

وبعد ان نجح المنظمون في تنظيم النسختين الاولى 2017 والثانية 2018 لدورة المرحوم عبد الله الحجري يتجدد السعي من اجل ان تظهر النسخة الثالثة لعام 2019 في افضل صورة بما يجعل منها عرسا رياضيا و ثقافيا للشبان في اختتام الموسم الرياضي والدراسي . ويذكر ان المرحوم عبد الله الحجري هو احد نجوم جمعية النادي الصفاقسي السابقين تميز بادائه طوال مسيرة طويلة في النادي الصفاقسي . وسبق له ان عمل ضمن هيئة نادي اكاديمية شبان تونس ( اي- جي- تي ) ضمن الادارة الفنية للاكاديمية