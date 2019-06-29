غدًا.. "خريطة الاستشفاء البيئي الإلكترونية" في ورشة عمل المصرية للسياحة العلاجية
السبت 29/يونيو/2019 - 07:37 م
منى صموئيل
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تنظم المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، ورشة عمل بعنوان "خريطة الاستشفاء البيئي الالكترونية"، والتى أعدتها المؤسسة للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر، وذلك غدا الأحد الساعه 4 عصرا، بمقر المؤسسة بالمهندسين، بمشاركة الخبراء والمتخصصين من الاعلاميين والسياحيين والأطباء والمهتمين.
وقال الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس المؤسسة، إن ذلك يأتى تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة وأهميتها لدعم الاقتصاد القومي، وفي اطار ما تقوم به المؤسسة المصرية من نشر وتوعية مجتمعية لصناعة السياحة الصحية في مصر، وتنظيم العديد من ورش العمل الهادفة إلي التعريف بهذه الصناعة وأنواعها المختلفة والمردود الاقتصادي لها.
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