غدًا.. "خريطة الاستشفاء البيئي الإلكترونية" في ورشة عمل المصرية للسياحة العلاجية

تنظم المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، ورشة عمل بعنوان "خريطة الاستشفاء البيئي الالكترونية"، والتى أعدتها المؤسسة للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر، وذلك غدا الأحد الساعه 4 عصرا، بمقر المؤسسة بالمهندسين، بمشاركة الخبراء والمتخصصين من الاعلاميين والسياحيين والأطباء والمهتمين.



