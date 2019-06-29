ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يتدخل ويُقرب برشلونة من حسم أكبر صفقة

السبت 29/يونيو/2019 - 07:34 م
ميسي يتدخل ويُقرب برشلونة من حسم أكبر صفقة
ميسي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإقناعه بالعودة من جديد لصفوف الفريق الكتالوني.

وقال موقع " لو10 سبورت" الفرنسي أن أبلغ ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان برغبته النهائية في الرحيل إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن فترته مع باريس قد انتهت.

ويسعي ميسي لإعادة نيمار من جديد إلى الكامب نو، من أجل تدعيم الفريق هجوميًا في ظل معاناة البرسا مؤخرًا في البطولة الأوروبية "دوري أبطال أوروبا"، وخروجه المتكرر من الأدوار الفاصلة في البطولة، وكان أخرها اقصاءه أمام ليفربول الإنجليزي.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
0
x
16:30
0
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
4
x
ركلات جزاء
5
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو