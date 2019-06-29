ميسي يتدخل ويُقرب برشلونة من حسم أكبر صفقة
السبت 29/يونيو/2019 - 07:34 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإقناعه بالعودة من جديد لصفوف الفريق الكتالوني.
وقال موقع " لو10 سبورت" الفرنسي أن أبلغ ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان برغبته النهائية في الرحيل إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن فترته مع باريس قد انتهت.
ويسعي ميسي لإعادة نيمار من جديد إلى الكامب نو، من أجل تدعيم الفريق هجوميًا في ظل معاناة البرسا مؤخرًا في البطولة الأوروبية "دوري أبطال أوروبا"، وخروجه المتكرر من الأدوار الفاصلة في البطولة، وكان أخرها اقصاءه أمام ليفربول الإنجليزي.
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