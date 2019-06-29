أستاذ بجامعة القاهرة: الآثار المصرية كانت تباع قديما بطرق رسمية

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علق مختار الكسايبي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة على عرض رأس تمثال توت عنخ آمون للبيع بصالة مزادات بريطانية قائلًا: "مصر بدأت بالتحرك لمنع البيع؛ لأنها خرجت بطريقة غير رسمية".



وأضاف "الكسايبي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "BBC"، مساء السبت أن الدولة التي يوجد بها صالة المزادات توقف البيع لحين تواجد الوثائق التي تؤكد خروج القطعة بطريقة رسمية.



وأشار أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الآثار المصرية كانت تباع قديما بطرق رسمية، مؤكدا أن القطعة الآثار ستعود إلى مصر إذا ثبت سرقتها.

