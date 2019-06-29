كيفية التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حسابك

شكاوى حساب المواطن

حيث أنه يتم التحري بدقة شديدة عن كافة البيانات،

وفي حال وجود أي بيانات خاطئة في حساب المواطن المتقدم أو التابعين له، يتم رفض التسجيل، ولا يصرف الدعم، بل وقد يُعرض نفسه إلى المسائلة القانونية والعقوبة.

يجب أن ننوه أنه يجب التأكد من أن كافة الإجراءات التي تم تقديمها أثناء التسجيل صحيحة،