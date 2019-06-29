كيفية التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حسابك
السبت 29/يونيو/2019 - 07:29 م
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يمكن للمستفيد التعرف على مبلغ الدعم المتوقع من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.
حيث قام حساب المواطن بنشر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشف فيها عن طريقة سهلة تُسهل على المستفيد معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من برنامج حساب المواطن.
وأوضح حساب المواطن السعودي، يمكن للمستفيد أن يتعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الرابط التالي.
ويعتبر حساب المواطن برنامج حكومي سعودي، يعمل من أجل تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة.
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإصدار برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم آية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.
شكاوى حساب المواطن
يجب أن ننوه أنه يجب التأكد من أن كافة الإجراءات التي تم تقديمها أثناء التسجيل صحيحة، حيث أنه يتم التحري بدقة شديدة عن كافة البيانات، وفي حال وجود أي بيانات خاطئة في حساب المواطن المتقدم أو التابعين له، يتم رفض التسجيل، ولا يصرف الدعم، بل وقد يُعرض نفسه إلى المسائلة القانونية والعقوبة.
في حال التأكد من صحة كافة البيانات يتم تسجيل الاعتراض عن طريق الخطوات التالية:-
- الدخول إلى بوابة حساب المواطن على الرابط التالي (شكاوى حساب المواطن).
- يتم إضافات كافة البيانات المطلوبة.
- يتم رفع الشكاوى كمرفق مع إرفاق المستندات التي تفيد صحة التسجيل.
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