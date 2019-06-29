محجوب :اتحاد رفع الأثقال مستمر في عملة وانفي خبر الأبعاد
السبت 29/يونيو/2019 - 06:12 م
الفجر الرياضي
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نفي الكابتن محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي ما تردد مؤخرا حول أبعاد الاتحاد الحالي.
وأكد في تصريحات صحفية اننا لازالنا مستمرون في عملنا داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال ونتابع معسكر منتخبنا الوطني في اذربيجان الذي يستعد لدورة الألعاب الافريقيه وبطولة العالم .
وبعث "محجوب"رسالة طمأنينة لجميع الأجهزة الفنيه واللاعبين عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واكد أن جميع اعضاء مجلس الإدارة مازالوا في مكانهم يعملوا لخدمة اللعبه ولا يوجد أي تغيير وهم لمن لا يعرف جميعهم مثلوا مصر اولمبيا او عالميا او قاريا او دوليا وهو مالم يحدث من قبل هذا مايثير حفيظة البعض ومنهم من تطاول عليهم بلفظ الأقزام وسباب لايليق الا بمن قاله.
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