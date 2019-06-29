محجوب :اتحاد رفع الأثقال مستمر في عملة وانفي خبر الأبعاد

وبعث "محجوب"رسالة طمأنينة لجميع الأجهزة الفنيه واللاعبين عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واكد أن جميع اعضاء مجلس الإدارة مازالوا في مكانهم يعملوا لخدمة اللعبه ولا يوجد أي تغيير وهم لمن لا يعرف جميعهم مثلوا مصر اولمبيا او عالميا او قاريا او دوليا وهو مالم يحدث من قبل هذا مايثير حفيظة البعض ومنهم من تطاول عليهم بلفظ الأقزام وسباب لايليق الا بمن قاله.