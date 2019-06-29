خطوة مفاجئة تؤكد انتقال نجم البريميرليج لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن هناك تطورات جديدة في مسألة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام إلى ريال مدريد.





وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بعض من أفراد عائلة إريكسن، قد تواجدوا في مدريد من أجل البحث عن منزل جديد وهي خطوة بالفعل تدعم أنباء اقترابه من النادي الملكي.





وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد وضع إريكسن بديلاً للفرنسي بول بوجبا الذي يبدو أن مفاوضات الأبيض معه قد تعثرت بسبب تدخل يوفنتوس في الصفقة.





وأكدت الصحيفة الكتالونية أن إدارة نادي توتنهام الانجليزي متمسكة ببيع إريكسن في مقابل 100 مليون يورو رغم أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2020.