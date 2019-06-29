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علي معلول يظهر في مران الأهلي

السبت 29/يونيو/2019 - 06:07 م
علي معلول يظهر في مران الأهلي
علي معلول
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علي نبوي
 
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ظهر علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وعاد معلول قادما من تونس عقب الإجازة التي حصل عليها، حيث يستعد للمشاركة في مران الفريق الأحمر.

 

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد استعدادا للفترة المقبلة.

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