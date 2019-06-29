لرجيم صحي.. طريقة تحضير بيتزا بالخضار المشوية

مقادير بيتزا بالخضار المشوية للرجيم





- لعجينة البيتزا :

طحين : 2 كوب

حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : نصف ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

ماء دافئ : كوب

سكر : ملعقة صغيرة





- مقادير البيتزا :

صلصة البيتزا : كوب (جاهزة)

الباذنجان : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة ومشوي)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح ومشوي)

زيتون أسود : كوب (مقطع شرائح)

جبن البارميزان : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)





طريقة تحضير بيتزا بالخضار المشوية للرجيم

لتحضير العجينة: اخلطي السكر والخميرة والطحين والحليب البودرة في وعاء.

أضيفي الزيت والماء الدافئ واعجني بالعجانة أو باليد حتى تتكون عجينة متماسكة.

غطي العجين واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

مدي العجين على سطح مرشوش طحين على شكل دائرة متوسطة السماكة ثم انقليها لصينية مدهونة بالقليل من الزيت.

وزعي صلصة البيتزا وجبن الموزريلا.

وزعي الباذنجان المشوي والفلفل المشوي والزيتون.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 220 درجة لمدة 15 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن ووزعي جبن البارميزان وأعيديها للفرن لمدة 5 دقائق حتى يذوب الجبن.

قطعيها وقدميها ساخنة.