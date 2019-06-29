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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 29/6/2019

السبت 29/يونيو/2019 - 06:00 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 29/6/2019
الفجر الاقتصادي
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 29/6/2019.

قرر البنك المركزي المصري منح البنوك عطلة رسمية، غدًا الأحد، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، صباح الاثنين 1 يوليو، ويستمر حتى الاربعاء 3 يوليو، "ملتقى التوظيف الخامس" بمشاركة كبرى الشركات الصناعية وبحضور ممثلي الشركات.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا .

نجحت جهود وزارة التجارة والصناعة، في التوصل إلى عدم فرض رسوم مكافحة إغراق ضد الصادرات المصرية إلى السوق التركية من صنف أقلام الرصاص والتلوين.

سجلت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2019، ارتفاعًا بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس. 

أعلن جهاز حماية المستهلك تطبيق خطة  تكثيف الرقابه على الأسواق فى اطار  احتفالات الدوله بذكرى ثورة 30 يونيو للقضاء على أيه ممارسات سلبيه.


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المزيد عن: فرض رسوم اغراق ثوره 30 يونيو
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