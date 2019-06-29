جورميت شودهاري يلتقي بـ شاروخان ويلتقط معه الصور

يعلن دائما نجم بوليوود الشهير جورميت شودهاري أنه واحد من عشاق السوبر ستار الهندي شاروخان ، فقد نشر جورميت علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور تجمعه بشاروخان ، سواء خلال تبادلهما اطراف الحديث ، أو عند التقاطهما عدد من الصور التذكارية بطريقة الـ " selfie " .









وعلق جورميت شودهاري علي الصور فكتب : " كل من يعرفني يعلم جيد أن "شاروخان " هو " البطل " الحقيقي بالنسبة لي و " أسطورتي الذي أتطلع إليه دائما " .