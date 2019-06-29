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جورميت شودهاري يلتقي بـ شاروخان ويلتقط معه الصور

السبت 29/يونيو/2019 - 05:50 م
جورميت شودهاري يلتقي بـ شاروخان ويلتقط معه الصور
جورميت شودهاري و شاروخان
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الفجر الفني
 
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يعلن دائما نجم بوليوود الشهير جورميت شودهاري أنه واحد من عشاق السوبر ستار الهندي شاروخان ، فقد نشر جورميت علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور تجمعه بشاروخان ، سواء خلال تبادلهما اطراف الحديث ، أو عند التقاطهما عدد من الصور التذكارية بطريقة الـ " selfie " .


وعلق جورميت شودهاري علي الصور فكتب : " كل من يعرفني يعلم جيد أن "شاروخان " هو " البطل " الحقيقي بالنسبة لي و " أسطورتي الذي أتطلع إليه دائما  " .
جورميت شودهاري يلتقي بـ شاروخان ويلتقط معه الصور
جورميت شودهاري يلتقي بـ شاروخان ويلتقط معه الصور
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