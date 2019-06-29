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أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية بسبب منظومة "إس 400"

السبت 29/يونيو/2019 - 05:44 م
أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية بسبب منظومة إس 400
رجب طيب أردوغان
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وكالات
 
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، بأن بلاده لا تتوقع عقوبات

 من حليفتها بحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة ، بسبب شراء أنقرة منظومة "إس 400 " الصاروخية

 الروسية.

وقال أردوغان: "من المستحيل أن يحدث شيئا كهذا بين حليفتين إستراتيجيتين. وأؤمن أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف أردوغان أن الصفقة التركية لشراء منظومة "إس 400" انتهت وجاري تسلمُها.

وتابع : "هذه مسالة انتهت".

كانت الولايات المتحدة قد هددت باستبعاد تركيا من برنامج تصنيع الطائرة إف -35 حال شرائها منظومة

 إس - 400 ، مشيرة إلى ان المنظومة تعرض للخطر أمن الناتو .

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