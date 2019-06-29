أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية بسبب منظومة "إس 400"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، بأن بلاده لا تتوقع عقوبات

من حليفتها بحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة ، بسبب شراء أنقرة منظومة "إس 400 " الصاروخية

الروسية.

وقال أردوغان: "من المستحيل أن يحدث شيئا كهذا بين حليفتين إستراتيجيتين. وأؤمن أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف أردوغان أن الصفقة التركية لشراء منظومة "إس 400" انتهت وجاري تسلمُها.

وتابع : "هذه مسالة انتهت".

كانت الولايات المتحدة قد هددت باستبعاد تركيا من برنامج تصنيع الطائرة إف -35 حال شرائها منظومة

إس - 400 ، مشيرة إلى ان المنظومة تعرض للخطر أمن الناتو .