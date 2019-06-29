برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخططات الجماعات الإرهابية

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هنأ النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو، موضحًا أن هذه الثورة لا تقل أهمية عن ثورة 25 يناير التي قضت على الفساد والمصالح الشخصية، فهي أيضًا قضت على حكم الإرهاب لمصر والذي كان يخطط لاختطاف الدولة المصرية بمساعدة دول ومنظمات تمول هذا الإرهاب، مؤكدًا أن 30 يونيو كان يومًا فاصلا بين النور والظلام.



وأشار "أبو خضرة" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد، من أجل إنقاذ مصر، ونجحوا بكل كفاءة فى تحطيم جميع مخططات جماعة الاخوان الإرهابية، مؤكدًا أن لولا نزول الشعب المصري والوقوف بجانب مصر، وإستجابه الرئيس السيسي لمطالب الشعب، لأصبحت مصر مثل سوريا وليبيا واليمن.



وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الثورة جعلت مصر على الطريق الصحيح، لتعود مصر إلى دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وأصبح لها صوت مسموع في العالم الخارجي وذلك تحت قيادة الرئيس السيسى.

