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تموين دمياط تغلق مطعم شهير بمدينة رأس البر بعد تسمم 30 شخص

السبت 29/يونيو/2019 - 05:50 م
تموين دمياط تغلق مطعم شهير بمدينة رأس البر بعد تسمم 30 شخص
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
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قامت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم السبت، بالتنسبق مع مديرية الصحة في المحافظة حملة مكبرة لمتابعة مطعم شهير في مدينة رأس البر، بالتزامن مع تسمم اكثر من 30 شخص بعد تناولهم وجبات غذائية.

وأسفرت للحملة عن إغلاق المحل الذي يحمل اسم " ب ت د ش" بالمدينة وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، بعد تبين ان المطعم يقدم وجبات غذائية فاسدة وسرعان ما امرت المديرية بإغلاقها.

كما أكدت المديرية أن التحفظ على كميات من الاطعمة الغذائية داخل المطعم تمهيدا لتحليلها لبيان صحتها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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