سلطة اللبنة مع الطماطم
السبت 29/يونيو/2019 - 05:47 م
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مقادير سلطة اللبنة مع الطماطم والأوريغانو
- لبنة : 8 حبات (كرات صغيرة جامدة)
- طماطم : 2 حبة (مفرومة مكعبات)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح)
- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- ريحان : ملعقة كبيرة (طازج / للتزيين)
طريقة تحضير سلطة اللبنة مع الطماطم والأوريغانو
اخلطي الفلفل والطماطم والأوريغانو في طبق.
وزعي كرات اللبنة.
وزعي زيت الزيتون وعصير الليمون والملح وحركي حتى تتجانس المكونات.
زيني الطبق بالريحان الطازج وقدميها.
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