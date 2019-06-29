محافظ القليوبية: نستهدف مليون و 600 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن صحة المرأة وسرطان الثدي (صور)

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم اجتماع لمتابعة الاستعدادات لإطلاق مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، التى من المقرر أن تبدأ بالمحافظة، أول يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور عواد أحمد السكرتير العام وجميع رؤساء المراكزوالمدن والأحياء ومديري المديريات وممثلين عن الأزهر والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة،وذلك لمناقشة الإستعدات الخاصة ببدء التجهيز لتنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية والتي تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



واستعرض المحافظ خلال اجتماعه كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي والأمراض الغير سارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، بهدف دعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، كما تم مناقشة المحاور الخاصة بتتفيذ الحملة القومية لدعم صحة المرأة بالقليوبية، للكشف المبكرعن أورام الثدي والأمراض الغير سارية " السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.



وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.



ومن جانبه أكد المحافظ، علي ضرورة الإستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي من خلال التعاقد من أطباء من المستشفيات الجامعية والتعليمية ووزارة الصحة ليكون الفحص أكثر دقة لإكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الإشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض، موجها الجهاز التنفيذي بإتاحة كل ما يلزم من تجهيزات إدارية والتنسيق والتعاون التام مع مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة بنجاح.



وأكد وكيل وزارة الصحة ان المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية وتم الإستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة وعدد 189 كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المراة المصرية.



