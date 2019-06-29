شاهد.. محمد سعد وأحمد حلمي في إعلان قديم (فيديو)

طرحت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعلان قديم جمع كل من الفنانين محمد سعد وأحمد حلمي.





ودار الإعلان الذي لم تتخطى مدته دقيقة واحدة عن مهرجان لخطوط المحمول في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن الإعلان طُرح في عام ٢٠٠٠، وسبق للنجمين أن التقا معًا في فيلمي "٥٥ إسعاف"، و"الناظر".