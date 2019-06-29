مقادير المرقوق السعودي

- لتحضير العجينة :

دقيق : 6 اكواب

الزيت النباتي : ثلث كوب

الماء : حسب الحاجة

ملح : ربع ملعقة صغيرة





- لتحضير المرقوق :

لحم غنم : 1 كيلو (مقطّع إلى مكعبات)

البصل : 2 حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)

الثوم : 6 فصوص (مهروس)

مرق اللحم : 2 مكعب

معجون الطماطم : 6 ملاعق كبيرة

الماء : حسب الحاجة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكزبرة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : 4 أعواد

- حبهان : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 4 ورقات

- كبش القرنفل : 4 حبات





طريقة تحضير المرقوق السعودي

1- في قدر الضغط على حرارة متوسطة، ضعي البصل، الثوم ومزيج البهارات المطحونة.





2- أضيفي اللحم، مزيج البهارات الصحيحة، المرق ومعجون الطماطم. اغمري المكونات بالماء.





3- اضغطي القدر لـ30-35 دقيقة حتى ينضج اللحم.





4- لتحضير عجينة المرقوق: أثناء طبخ اللحم، ضعي الدقيق، الزيت والملح في وعاء. أضيفي الماء تدريجياً واخلطي المكونات حتى تتماسك العجينة.





5- غطّي الوعاء بورق نايلون لاصق واتركيه في زاوية دافئة لـ30 دقيقة.





6- شكّلي 8 كرات متساوية الحجم من العجينة. افردي الكرات على سطح منثور بالدقيق وقطّعيها إلى مكعبات.





7- أضيفي مكعبات العجين إلى مزيج اللحم. أطهي المكونات لـ15 دقيقة دون تغطية القدر.





8- قدّمي الطبق ساخناً.