طريقة تحضير المرقوق السعودي
السبت 29/يونيو/2019 - 05:42 م
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مقادير المرقوق السعودي
- لتحضير العجينة :
دقيق : 6 اكواب
الزيت النباتي : ثلث كوب
الماء : حسب الحاجة
ملح : ربع ملعقة صغيرة
- لتحضير المرقوق :
لحم غنم : 1 كيلو (مقطّع إلى مكعبات)
البصل : 2 حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)
الثوم : 6 فصوص (مهروس)
مرق اللحم : 2 مكعب
معجون الطماطم : 6 ملاعق كبيرة
الماء : حسب الحاجة
- الكمون : 2 ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الكزبرة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الكركم : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)
- القرفة : 4 أعواد
- حبهان : ملعقة صغيرة
- ورق غار : 4 ورقات
- كبش القرنفل : 4 حبات
طريقة تحضير المرقوق السعودي
1- في قدر الضغط على حرارة متوسطة، ضعي البصل، الثوم ومزيج البهارات المطحونة.
2- أضيفي اللحم، مزيج البهارات الصحيحة، المرق ومعجون الطماطم. اغمري المكونات بالماء.
3- اضغطي القدر لـ30-35 دقيقة حتى ينضج اللحم.
4- لتحضير عجينة المرقوق: أثناء طبخ اللحم، ضعي الدقيق، الزيت والملح في وعاء. أضيفي الماء تدريجياً واخلطي المكونات حتى تتماسك العجينة.
5- غطّي الوعاء بورق نايلون لاصق واتركيه في زاوية دافئة لـ30 دقيقة.
6- شكّلي 8 كرات متساوية الحجم من العجينة. افردي الكرات على سطح منثور بالدقيق وقطّعيها إلى مكعبات.
7- أضيفي مكعبات العجين إلى مزيج اللحم. أطهي المكونات لـ15 دقيقة دون تغطية القدر.
8- قدّمي الطبق ساخناً.
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